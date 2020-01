Veiling van ruim 40 grachtenboten waaronder bijzondere legerboot bij Bootveiling.com

PERSBERICHT

Amsterdam – De Gemeente Amsterdam heeft Bootveiling.com opdracht gegeven om ruim 40 boten afkomstig uit de Amsterdamse grachten middels een online veiling te verkopen. De gemeente heeft het beheer van boten in en rond de grachten overgenomen van Waternet welke dit tot 2019 deed.

Een bijzonder object tijdens deze veiling is een voormalige legerboot van het Amerikaanse leger een zogenaamde Boat Bridge Erection type D27. Deze naoorlogse aluminium boot is uitgerust met twee forse Detroit motoren en is gewild door zijn stoere uitstraling. Veilingmeester Bolweg verwacht de nodige belangstelling van zowel verzamelaars als watersporters die indruk willen maken met dit unieke schip.

Bootveiling.com zal deze maand meer dan 60 schepen onder de digitale veilinghamer brengen verdeeld over twee veilingen. Topkavels op de Amsterdamse veiling zijn o.a. originele tuindersvlet, voormalige reddingssloep met inboard motor, originele schippersvletten en knikspant vletten en veel kleine grachtenboten deels voorzien van motoren.

Een boot kopen op een veiling gaat heen eenvoudig en natuurlijk kan iedereen eerst de boot bekijken.

Veilingmeester Bolweg adviseert iedereen die geïnteresseerd is om boot te kopen deze aankomende zaterdagmorgen te komen bekijken. De veiling is “as is where is” dus in de staat waarin de boot zich bevindt. De koper zal zelf moeten zorgen voor het ophalen na gunning. Aanmelden op de website van Bootveiling.com is gratis en iedereen kan meebieden.

Bootveiling.com wil door het opnieuw in de vaart brengen van deze weesboten op deze positieve wijze bijdragen aan de watersport zodat meer mensen weer actief gebruikt gaan op en rond het water.

Meer informatie www.bootveiling.com