Friezen kappen bomen ter wille van de veiligheid op het water voor beroepsvaart en pleziervaart

Eernewoude (Friesland) – In Eernewoude is donderdag begonnen met het kappen van bomen langs de vaarroute naar Drachten. Het is een van de maatregelen om de veiligheid op het water te vergroten. Over een stuk van ruim een kilometer worden bomen weggehaald om het zicht voor de beroeps- en pleziervaart te verbeteren. Mensen zouden zich onveilig voelen op het water, omdat ze grote schepen niet altijd goed zien aankomen.

Op het water bij Earnewâld was het officiële begin van het kappen, maar ook bij Terherne worden de zogeheten zichtlijnen aangepakt. Volgens initiatiefnemer CDA-Statenlid Rendert Algra is dat hard nodig: “Als je dichte bebossing hebt, zoals hier aan de kant bij de vaarweg naar Drachten, zie je de mensen die om de bocht komen niet aankomen. mensen die varen met een klein bootje, zien een groot schip dan ook niet aankomen.” (Omrop Fryslân)