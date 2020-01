Inschrijving Dutch Youth Regatta 2020 vanaf vrijdag 31 januari

Persbericht

Workum, 30 januari 2020 – Traditiegetrouw vindt de Dutch Youth Regatta weer plaats tijdens het Hemelvaartweekend van donderdag 21 tot en met vrijdag 24 mei 2020 in Workum. Toekomstige topzeilers van over de hele wereld reizen dit weekend af naar Nederland om te strijden voor onder andere de Nederlandse kampioenschappen. Alleen de beste jeugdzeilers van een land worden afgevaardigd voor dit evenement. Er wordt gezeild in totaal 9 verschillende klassen. De inschrijving opent vrijdag 31 januari.

In de verschillende klassen wordt tevens onderscheid gemaakt in leeftijdsklassen. In de Optimist varen de zeilers onder de 12 jaar in de Optimist Benjamin klasse. De Laser Radiaal, Laser Standaard, Nacra 15 hebben evenementen voor zeilers onder de 21 en onder de 25 jaar. De 29er hanteert twee categorieën met zeilers onder de 19 en onder de 25. Iedere categorie heeft zo zijn eigen klassement en eigen prijs aan het einde van het evenement. Er wordt gevaren om het Open Nederlands Kampioenschap, de Eurocup Series en het Klasse evenement.

De Dutch Youth Regatta is sinds 2005 een leidend evenement geweest voor jeugdzeilen in Europa. Ruim 750 zeilers (van 8 tot 25 jaar) uit 28 verschillende landen wereldwijd komen jaarlijks naar Workum voor deze vierdaagse regatta. Zij strijden om de titel Open Nederlands Kampioen. In iedere klasse komen alleen de beste zeilers hun land verdedigen

Eurocup en European Super Series

De Eurocup Series wordt onder andere gevaren in de 29er U25 (onder 25 jaar). Deze serie bestaat uit 9 verschillende evenementen in Europa, hiervan is de Dutch Youth Regatta de derde stop na Frankrijk en Spanje. Het finale-evenement vindt plaats in Italië van 24 tot en met 27 oktober 2020. Vorig jaar eindigden Nederlanders Robbert Huisman en Gijs Zuidema op een achtste plek overall in deze Eurocup. Winnaars waren de Noorse Mathias Berthet en Alexander Franks Penty, tevens de winnaars van de Dutch Youth Regatta.

Ook voor de RS Feva is het evenement weer onderdeel van de Eurocup Series. Daarnaast strijden de zeilers in de Nacra 15 om de European Super Series, een serie van 6 verschillende evenementen in Europa.

Strijden om Nederlandse titel

Tijdens de Dutch Youth Regatta wordt er gestreden om het Open Nederlands Kampioenschap. Dit betekent dat iedere ingeschreven zeiler uit binnen- en buitenland de Nederlandse titel kan behalen. Alleen de zeilers in de klassen Laser Radiaal, Laser Standaard en Nacra 15 tussen de 21 en 25 jaar en de RS Feva zeilers, vallen buiten het Nederlands Kampioenschap. Zij varen een klasse evenement, hun NK vindt later in het seizoen plaats op een ander evenement.

Opening inschrijving

Vrijdag 31 januari opent de inschrijving voor de Dutch Youth Regatta. Met name in de Optimist klasse stroomt de inschrijving altijd snel vol. Verleden jaar besloot de organisatie tevens het maximaal aantal inschrijvingen van de Nacra 15 te verdubbelen wegens een lange wachtlijst. Dit jaar vaart deze klasse tevens haar Wereld Kampioenschap in Nederland (Medemblik), de verwachting is daarom dat er nog meer zeilers zich zullen inschrijven.

Meer informatie www.dutchyouthregatta.org