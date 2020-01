Mooi verhaal over de stranding van het Amerikaanse vrachtschip West Aleta vol wijn 100 jaar geleden voor Terschelling

Terschelling – Talloze schepen vergingen voor de kust van de Waddeneilanden, elk met een eigen verhaal. Dat geldt ook voor de West Aleta, die zonk op 12 april 1920 op haar eerste reis. Dat het verhaal van het vrachtschip zo bekend bleef, had alles te maken met de kostbare vracht aan boord, zegt Hille van Dieren van het Wrakkenmuseum in Formerum.

Het Amerikaanse schip moet zeker 15.000 vaten wijn hebben vervoerd. Een deel van die wijn spoelde aan op Terschelling, Vlieland en Ameland en een deel werd door bergers uit het schip gehaald. ,,Het hele dorp liep uit. Op het strand werden gaten in die vaten geboord. Was het zoete, witte wijn, dan werd dat daar opgedronken uit de klomp of de hoed. De zure, rode wijn liet men weglopen.” (Friesch Dagblad)