Maaiers verliezen de strijd tegen waterplanten in de Randmeren: ‘Bagger ze dieper!’

Almere, Spakenburg – Het maaien van het woekerende wier is niet voldoende om de Randmeren open te houden voor de pleziervaart. Dat stelt de Stichting Maaien Planten Randmeren. Die komt met een drastisch plan om het tij te keren: het uitdiepen van flinke delen van de meren.

,,Ja, het is duur en ja, het is ingrijpend. Maar het alternatief is nietsdoen en dat gaat op de lange termijn nog veel meer geld kosten’’, zegt Kees Kooijman. ,,Dan slibben de meren dicht en zijn ze niets meer dan doorgangsroutes naar de Friese meren. Nu al is het imago van de Randmeren onder toeristen om die reden aan het afbrokkelen.’’

Kooijman is voorzitter van de bovengenoemde stichting, die dit weekend in Spakenburg een behoorlijk ingrijpend ‘voorzetje’ presenteerde om het probleem van de explosief groeiende waterplanten in de meren tussen Flevoland en het vasteland te lijf te gaan. (deStentor)