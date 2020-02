Gent (BelgiĆ«) – De Watersportbaan wordt eindelijk uitgebaggerd. Daar is al heel lang vraag naar, en het is ook echt nodig. Op sommige plaatsen langs de kant is de Watersportbaan nog slechts 60 centimeter diep, terwijl voor roei- en kajakwedstrijden minstens 2 meter diepte nodig is.

De Watersportbaan uitbaggeren wordt sowieso een dure operatie. De in 1954 uitgegraven sportbaan is 76 meter breed en 2.300 meter lang. 2,5 miljoen euro legt de stad nu op tafel om de klus geklaard te krijgen. (HLN)