Wat het vertrekken voor een lange zeilreis met een mens doet…

Portugal – Suzanne Legtenberg schrijft over wat het vertrekken met je doet, en welke eye-openers zij de eerste maanden van haar reis heeft ervaren. Vanaf ‘een fantastische ankerplek’ in Zuid-Portugal deelt zij haar tien belangrijkste vertrekkers-inzichten met de lezers van ‘Zeilen’. Sommige van deze inzichten komen misschien wat negatief over. Maar huiswaarts varen? Nee! “We zijn deze reis juist gaan maken om dit soort inzichten te ontdekken en te leren. Het reizen is fantastisch, zoveel nieuwe indrukken, en we komen steeds meer in de ontspanning…” (Zeilen, www.yndeleau.com, en op Youtube)