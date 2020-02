GORINCHEM – De nieuwste aanwinst in de vloot van de Nationale Politie is een snelle jongen: met een topsnelheid van 40 kilometer per uur kan patrouilleschip P64 heel vlot meters maken op de rivier. Het vaartuig werd gedoopt bij Damen Shipyards in Gorinchem.

De nieuwe P64 is straks te spotten op de uitgestrekte binnenlandse waterwegen. Het is de eerste uit een serie van drie patrouillevaartuigen die speciaal zijn gebouwd voor gebruik op de rivieren. (Brabants Dagblad)