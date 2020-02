Nieuwe organisatie zet schouders onder herwaardering Medemblik Regatta

PERSBERICHT

Medemblik – De Medemblik Regatta, voorheen Spa-, Holland- of Delta Lloyd Regatta, kan in de komende jaren opnieuw mondiaal toonaangevend worden. Door de nieuwe plannen van World Sailing krijgt deze voorjaarsklassieker weer een beschermde plek op de internationale kalender. Als meest succesvolle zeilland van 2018 en 2019, verdient Nederland een thuiswedstrijd van wereldniveau. De nieuwe organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband van TIG Sports, Watersportverbond en Gemeente Medemblik, streeft ernaar om vanaf 2021 een deelnemersveld van wereldklasse te hebben in alle olympische klassen op weg naar Parijs 2024.

Voorjaarsklassiekers

De nieuwe plannen van World Sailing (de internationale zeilbond) worden na Tokyo 2020 van kracht. De Medemblik Regatta heeft sinds 1985 een reputatie op het gebied van kwaliteit, innovatie en verrassing. Samen met de andere voorjaarsklassiekers (‘spring classic regatta’s’ volgens World Sailing) Kieler Woche, Semaine Olympique Hyères en de Sofia Cup, krijgt Medemblik voor de komende vijf jaar weer een prominente en beschermde positie op de internationale kalender. Als gevolg daarvan kunnen internationale topzeilers vanaf 2021 op de Medemblik Regatta weer veel punten verzamelen voor de wereldranglijst.

“Dit hebben we nodig”

Directeur van het Watersportverbond Arno van Gerven ziet een gezonde toekomst van de zeilsport: “Nederland kent veel prachtige zeilsportevenementen. Traditioneel en innovatief, vooral dankzij de drijvende kracht van zeilsportverenigingen. De Medemblik Regatta is er één met historie én internationale bekendheid. De Nederlandse topzeilers en internationale concurrenten in actie voor eigen publiek is ongelofelijk belangrijk voor een nog betere toekomst van de zeilsport. Het is natuurlijk de perfecte plek om sporters, verenigingen, publiek, bedrijven en andere partners te ontmoeten en inspireren. Dat hebben we nodig.”

Samen met zeilverenigingen op wereldniveau

In voorbereiding op het Jeugd WK Zeilen in 2021 en het WK Zeilen in 2022 bouwt het Watersportverbond samen met TIG Sports veel waardevolle organisatorische ervaring op die van pas komt om de Medemblik Regatta weer mee te laten tellen wereldwijd.

De Medemblik Regatta als mondiaal toernooi rond de WK’s in eigen land is ook van belang voor de ontwikkeling van de sport. De vrijwilligers van de betrokken zeilverenigingen KZ&RV Hollandia, KWV de Kaag, KNZ&RV Muiden, KZ&RV de Maas, KWV Loosdrecht, Jachtclub Scheveningen en RYCB (Royal Yacht Club Belgium) doen op deze momenten zeer nuttige ervaring op om het wedstrijdmanagement in Nederland kwalitatief en kwantitatief naar wereldniveau te ontwikkelen.

2020 overgangsjaar

Verwachting is dat de olympische zeilers begin juni 2020 al in Tokio zitten ter voorbereiding op de Spelen. Voor de komende editie heeft de organisatie daarom besloten dat de Medemblik Regatta in 2020 compact en vernieuwend zal zijn.

Dat betekent dat de Medemblik Regatta in 2020 al vooruitkijkt naar de WK’s in eigen land (2021 en 2022) en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs met bijvoorbeeld de nieuwe foiling windsurf- en kitesurfklasse. Daarnaast worden ook de paralympische klassen uitgenodigd en de talenten in de high performance klasse (de snelle boten). Die laatsten richten zich nu al op deelname aan de volgende Olympische Spelen.

Veel ervaring op hoogste niveau

Afgelopen jaren is de Medemblik Regatta georganiseerd door Sportivents. TIG Sports neemt deze verantwoordelijkheid over. Het Amsterdamse sportmarketing bedrijf is geen onbekende in de zeilsport. Het organiseerde samen met het Watersportverbond de finish van de Volvo Ocean Race in 2018. Samen wonnen ze ook het bid voor het WK Zeilen in 2022 en Jeugd WK Zeilen in 2021. Frans Hin, inmiddels in dienst van TIG Sports, blijft aan boord om de Medemblik Regatta te organiseren.

Data Medemblik Regatta 2020 – 2024

2020: 4 juni – 7 juni

2021: 2 juni – 6 juni

2022: 1 juni – 5 juni

2023: 31 mei – 4 juni

2024: 29 mei – 2 juni

Meer informatie www.medemblikregatta.org