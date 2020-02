ANWB Waterkaarten en Wateralmanak 2020 bij Avamarine

Makkum – Vanaf midden februari 2020 is de nieuwe waterkaartserie van de ANWB leverbaar alsook de bekende Wateralmanak II. Nieuw dit jaar is de wateratlas “Friesland” waarop geheel Friesland handzaam in kaart is gebracht. Met een geheel vernieuwde ondergrond geniet de gebruiker van nog meer gemak en veiligheid.

Tevens hebben de kaarten nummers gekregen in plaats van een letter. Geen schipper gaat in Nederland het water op zonder de hulp van deze betrouwbare cartografische- en nautische informatie van de ANWB. Leverbaar vanaf € 11,95 (adviesprijs inclusief btw).

geheel vernieuwde en verbeterde achtergrond

nieuwe nummering/indeling

scheur- en watervast papier

betrouwbare, gedetailleerde nautische kaartinformatie

brugnummers die verwijzen naar Wateralmanak 2

brandstofverkooppunten

maximum diepgang

inzet op de kaarten met belangrijkste havens en plaatsen

maximum vaarsnelheden

uitgebreide legenda

AVA Marine verzorgt als groothandel de levering van deze kaarten aan haar dealers, zoals watersportwinkels, jachthavens, jachtverhuurders en online-shops.

Meer informatie www.avamarine.nl