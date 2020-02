Blokzijl – De Mattenschippersrace in Blokzijl is gered. In december plaatste de stoppende organisatie van dit zeilfestijn een noodoproep en aan die oproep is gehoor gegeven. Daardoor gaat de geplande Mattenschippersrace op zaterdag 25 april gewoon door. (Steenwijker Courant, www.mattenschippersrace.nl)