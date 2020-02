Historische tjalk ‘Ortelius’ in Antwerpen te koop voor 1 euro

Antwerpen – De stad Antwerpen zoekt nog steeds een koper voor de historische tjalk Ortelius. Geen van de ge├»nteresseerden waren bereid om 15.000 euro te betalen. De minimumprijs waarmee kan geboden worden, komt nu op 1 euro.

Ortelius was een vrachtschip, tot het in 1945 eigendom werd van de stad Antwerpen. Het werd vanaf toen ingezet om schoolgaande kinderen te laten kennismaken met de watersport en voer korte rondvaarten op de Schelde alsook langere uitstappen naar Nederland. De Ortelius werd in 2005 uit de vaart genomen en heeft momenteel zijn thuishaven op de Droogdokkensite. Het is beschermd als varend erfgoed.

Bouwjaar: 1898 te Nederland (Scheepswerf A. De Goede)

Grootste lengte van de romp: 22,16 m

Grootste breedte van de romp: 4,85 m

Diepgang: 1,35 m

Masthoogte: ca. 20m

Bouwwijze: Ijzer geklonken

Motor: Scania Vabis D11 R81, 6 cilinder, 4-takt dieselmotor (buiten gebruik)

PK: 78,7 kw

Besturing: Stuurwiel met kettingloop

Zeilvoering en tuigage: gaffel getuigde kits (2 masten)

(Gazet van Antwerpen, www.agvespa.be)