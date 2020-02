Nationale Motorbootvaren Prijs 2019 voor De Marrekrite en een eervolle vermelding voor Lenie Hiemstra

Persbericht

Leeuwarden – Tijdens de officiële opening van de watersportbeurs Boot Holland op 7 februari in Leeuwarden heeft Peter Holleman, voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club, de Nationale Motorbootvaren Prijs 2019 van de Stichting Bevordering Motorbootvaren uitgereikt aan het Friese Recreatieschap Marrekrite. Lenie Hiemstra, oprichter en beheerder van de Facebook-groep ‘Met de boot door Friesland’ kreeg een eervolle vermelding.

De jury heeft deze zevende Nationale Motorbootvaren Prijs 2019 toegekend aan de Marrekrite, dat sinds 60 jaar op een unieke wijze de toeristische basisinfrastructuur in Friesland op het gebied van water- en landrecreatie verzorgt. Voor de waterrecreatie zijn inmiddels in heel Friesland ruim 3500 gratis ligplaatsen aangelegd en sinds zes jaar kan er ook afgemeerd worden aan zogenaamde Marboeien, waarvan er inmiddels 100 zijn geplaatst.

De Marrekrite onderhoudt tevens het wandel en fietsnetwerk in Friesland en koppelt daarmee de aanlegplaatsen voor boten met de fiets en wandelpaden. Bij haar beoor-deling heeft de jury mede in overweging genomen, dat grote aandacht wordt geschonken aan de afval- en vuilwatervoorzieningen. Sinds april 2019 worden die voorzieningen uitgebreid met de zogenaamde “Hûskes” waar men onder meer gratis vuilwater kan afpompen.

De jury had dit keer geen gemakkelijke taak, want meerdere enthousiaste leden van de facebook groep ‘Met de boot door Friesland’ hadden voordrachten ingezonden en het feit, dat deze groep in vijf jaar tijd ruim 5.000 leden heeft gekregen mag een grote prestatie genoemd worden, waarvoor de jury aan Lenie Hiemstra het diploma ‘Eervolle vermelding’ heeft toegekend.

Meer informatie www.motorbootvarenprijs.nl