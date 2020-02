Leeuwarden – De dertigste editie van Boot Holland is vrijdag van start gegaan in het WTC Expo Leeuwarden. Daarmee vormt de beurs de aftrap van het watersportseizoen.

De beurs laat de trend zien in de watersport, zoals fossielvrij varen en de primeur van de Dreamfisher-boot. Ook is het mogelijk om op de beurs te suppen. Boot Holland is nog tot en met dinsdag te bezoeken. (Leeuwarder Courant)