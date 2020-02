Nieuwe Navistek range LTE routers voor mobiele verbindingen naar pleziervaart en binnenvaart

LAUWERSOOG – De afhankelijkheid van stabiele en snelle internetverbindingen aan boord wordt steeds groter. Nu meerdere providers het veelgebruikte 3G netwerk hebben uitgeschakeld of dit spoedig gaan doen wordt de beschikbaarheid van 4G en de snellere 4G LTE+ variant steeds groter. Navistek Marine Services uit Den Ham is gespecialiseerd in mobiele verbindingen op moeilijke locaties. Met een lijn routers voor de binnenvaart en voor de pleziervaart kunnen zij adviseren welke modems en antennes ingezet moeten worden om een stabiele verbinding op te bouwen.

Categorie 6 LTE en 5G

LTE en 4G zijn veelgebruikte begrippen sinds enkele jaren. De normale 4G verbinding kent downloadsnelheden tot 150Mbps. Pas recent is LTE+, oftewel categorie 6, landelijk dekkend en kunnen snelheden tot 300Mbps gehaald worden. Veel bestaande 4G routers zijn hiervoor nog niet geschikt. De geselecteerde routers van Navistek ondersteunen wel deze nieuwe standaard. Tevens is Navistek bezig met de ontwikkeling van een nieuw 5G systeem waarbij downloadsnelheden tot 1,6 Gbps te halen zijn.

Signaalverlies is een onbekend probleem

Veel binnenvaartschepen zijn uitgerust met consumentenrouters met een interne antenne of met routers met een buitenantenne die met coax kabel is aangesloten. Coaxkabels en een goedkoop modem zijn het grootste probleem als het op betrouwbaarheid aankomt. Zelfs veelgebruikte Low-Loss kabels hebben een signaalverlies van bijna 70% bij een lengte van 10 meter. De oplossingen van Navistek ondervangen dit probleem door een geïntegreerd systeem toe te passen waarbij router en antenne in één behuizing zijn ondergebracht. Minder kabels en betere ontvangst wordt daarmee gecreëerd.

Meer informatie www.navistek.com