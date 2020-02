Storm blaast water zuidelijk Markermeer weg en zorgt voor ‘wadlooptaferelen’

MUIDERBERG – Even leek het Markermeer weer even op het vroegere IJsselmeer z├│nder polders. De storm Ciara zorgde zondag voor een opmerkelijk tafereel op het strand van Muiderberg; het water was deels weggeblazen en dus kon men ‘wadlopen’.

Geen water, maar een zandbodem met wat waterpoelen. Het was een opmerkelijk gezicht en dus kwamen veel mensen even een kijkje nemen. Je kon een heel eind het ‘wad’ op. Ook in Muiden was de waterstand erg laag; een aantal boten lag op hun kiel op de bodem. (Foto’s www.bussumsnieuws.nl)