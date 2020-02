Internationale veiling van boten waaronder Rotterdams erfgoed Spido ‘schottelboot’ op bootveiling.com

Persbericht

Naarden – Een voormalige ‘Spidoboot’, een zogenaamde Schottelboot uit 1959, is het topstuk van een internationale botenveiling. Bootveiling.com veilt ruim 20 boten afkomstig uit particulier bezit. De boten worden geveild, omdat de eigenaren graag willen, dat er weer actief mee gevaren gaat worden door enthousiaste watersporters. Deze specifieke Spidoboot heeft tot 1973 gevaren voor het Rotterdamse Spido en ligt op dit moment in Terneuzen.

Het vervoer van zeelieden naar schepen was lange tijd een belangrijke activiteit van de Spido. Niet alleen gedurende de dag, maar ook ’s nachts vertrokken er elk uur Spidobootjes. De laatste ‘Spido-nachtboot’ voer rond twaalf uur af van het ponton aan het Willemsplein. Begin jaren tachtig ging het personenvervoer achteruit omdat steeds minder schepen ‘op stroom’ werden behandeld. In 1986 zag Spido zich genoodzaakt de havendienst geheel af te stoten en zijn de bootjes op de markt gekomen.

Topkavels op de veiling zijn naast de Spidoboot een voormalige Duitse Coaster uit 1960 van 42,5 meter die als woonschip omgebouwd kan worden, een mooie Bavaria 312 zeilboot, een tjalk, diverse speedboten en een houten jol. Veilingmeester Bolweg verwacht dat de Schottelboot ex Spido de nodige belangstelling van zowel Rotterdammers als liefhebbers van schottelboten zal krijgen. ‘Het is echt een boot voor iemand die houdt van de unieke techniek en Rotterdamse historie’, aldus Bolweg.

A.s. zaterdag van 11 tot 14 uur zijn er kijkdagen door heel Nederland, België en Duitsland. Voor alle details kan je kijken op de website van bootveiling.com. De veiling is “as is where is” dus in de staat waarin de boot zich bevindt. De koper zal zelf moeten zorgen voor het ophalen na gunning.

Meer informatie www.bootveiling.com