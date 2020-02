Gastvrijheid havens Medemblik verbeterd maar exploitatie niet kostendekkend

MEDEMBLIK – De gastvrijheid is toegenomen, maar de havens kosten wel geld. Dat blijkt uit het evaluatierapport over de Stadshavens BV dat in 2015 een zelfstandig bedrijf met maar één aandeelhouder, de gemeente Medemblik, is geworden. Bij het oprichten van de Stadshavens BV kreeg het bestuur van de Stadshavens een taakstelling mee: concurrerend, financieel onafhankelijk, een uitstekende dienstverlening en een meerwaarde voor de toeristen zijn.

Nu vijf jaar lager is het tijd om de afgelopen 5 jaar te evalueren, of alles is gelopen zoals gepland, of er nog wensen zijn voor in de toekomst en waar verbeterpunten liggen. De Stadshavens BV. heeft de wind in de zeilen, mede door de grote problemen met de plantengroei in het Markermeer mijden meer en meer watersporters het Markermeer en maken gebruik van het IJsselmeer, ook het einde van de recessie is goed geweest voor de stadshavens, de economische groei was duidelijk merkbaar. (Medemblik Actueel)