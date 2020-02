Heineken in 1975 al betrokken bij SAIL Amsterdam nu hoofdsponsor van SAIL 2020

Amsterdam – Heineken verbindt zich als hoofdsponsor aan de jubileumeditie van SAIL, van 12 tot en met 16 augustus voor de 10e keer in Amsterdam. De brouwer was in 1975 al betrokken bij de start van SAIL, toen vanwege het 700-jarig bestaan van Amsterdam. Als Nederlands icoon met de wortels in Amsterdam wil Heineken de miljoenen bezoekers vanuit de hele wereld verbinden en een onvergetelijk evenement bezorgen.

Heineken is op het SAIL-terrein de exclusieve leverancier van bier en cider, met daarbij een groot aanbod aan 0,0%-varianten. Daarnaast levert de grootste brouwerij van Europa een bijdrage aan het maatschappelijk programma van het evenement.

David Lette, Marketing Director van Heineken:

“Als partner van het eerste uur is Heineken dé trotse hoofdsponsor van deze jubileumeditie van SAIL. In onze thuisstad dragen we graag bij aan de fantastische sfeer die deze vloot met zich meebrengt. Want als de kades zinderen van gezelligheid en onderlinge verbinding dan zijn we op ons best. Tijdens SAIL Amsterdam 2020 zal naast ons reguliere assortiment ook Heineken 0.0 een prominente plaats krijgen. Daarnaast hebben we ook oog voor duurzaamheid door het gebruik van plastic tot een minimum te beperken en de bevoorrading zo effectief mogelijk en uitstoot arm te bevoorraden. Want in alles wat we doen, gaan we voor groen. Heineken kan niet wachten tot de eerste schepen aan de horizon verschijnen en kijken dan ook reikhalzend uit naar 12 augustus.”

Reineke Boot, CEO SAIL Event Partners:

“We zijn trots dat Heineken aan boord is om de tiende editie van dit vrij toegankelijke spektakel te realiseren, ook gezien hun historie bij dit evenement. Zeker omdat mensen verbinden voor hen verder gaat dan een drankje bij een van de spectaculaire Tall Ships of een spetterend optreden in de SAIL Music Marina. Zo is Heineken actief betrokken bij ons maatschappelijk platform voor talentontwikkeling en werkgelegenheid. Bovendien past de 0,0%-ambitie bij de plannen omtrent de veiligheid van ons nautische evenement.”

Over SAIL Amsterdam 2020

De organisatie van de tiende editie van SAIL Amsterdam is in handen van Stichting SAIL Amsterdam (SSA) en SAIL Event Partners (SEP). SEP is een samenwerkingsverband van Stichting SAIL Amsterdam, Port of Amsterdam en ACE Concepts & Events dat zich inzet om van deze tiende editie een groot succes te maken. Heineken en KPN hebben zich als hoofdsponsor aan SAIL verbonden.

Meer informatie www.sail.nl