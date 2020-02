Jachthaven Blankenberge bij laagwater onbereikbaar na storm Ciara

Blankenberge (BelgiĆ«) – In Blankenberge kunnen schepen bij laagwater de jachthaven niet meer in of uit. Dat komt omdat de havengeul verzand is na Ciara, de storm van afgelopen weekend. Het kan nog even duren voor de baggerwerken starten.

Er waren al langer beperkte problemen in de havengeul van Blankenberge. Maar na de storm Ciara is het zelfs onmogelijk geworden voor schepen om bij laagwater de jachthaven nog in of uit te varen. Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: “Alles staat klaar om de baggerwerken te starten, maar we moeten wachten op beter weer. De werkzaamheden zullen twee, drie weken in beslag nemen.” (VRT)