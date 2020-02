Yamaha komt met aantrekkelijke prijzen voor nieuwste generatie goed draagbare lichte buitenboordmotoren voor kleine boten en opblaasboten

PERSBERICHT

Schiphol-Rijk – De nieuwste generatie portable buitenboordmotoren van Yamaha winnen elk jaar aan populariteit. De stijlvolle range tussen 2,5 en 25 pk van Yamaha Marine is compleet state-of-the-art en zijn de duurzaamste en zuinigste buitenboordmotoren ooit van het Japanse merk. De nieuwe prijsstelling is voor 2020 nog aantrekkelijker, waardoor deze range voor iedereen nog bereikbaarder wordt.

De portables zijn van oudsher gewilde buitenboordmotoren bij Yamaha. Zowel de waterrecreant als de professionele gebruikers kennen de meerwaarde van een betrouwbare pick-up & go buitenboordmotor. In deze brede groep van gebruikers vind je de portables terug op tenders, visboten, zeilboten, pleziervaartuigen, RIB’s, sloepen en op de eigen opblaasbotenlijn YAM inflatables (van 2 tot 3,80 meter).

Het geroemde imago van de Yamaha portables berust niet op toeval, maar op klinkende prestaties uit de praktijk. Die praktijk vraagt in 2020 om zuinigheid, kracht, handelbaarheid, gebruiksgemak en betrouwbaarheid. Met een motor waar je geen omkijken naar hebt en een indrukwekkende stuwkracht en vermogen levert. Een lichte alleskunner die je makkelijk kunt monteren, neerzetten, oppakken en zelfs verticaal opbergen zonder verlies van olie of brandstof.

De Yamaha portables zijn onderhuids uitgerust met de beste techniek en naar keuze specifieke voordelen als variabel sleeptoerental, corrosiebescherming, zoetwaterspoelsysteem, inklapbare stuurhendel, CDI startsysteem, toerentalbegrenzer en beveiliging tegen starten in de versnelling. Of met EFI brandstofinjectie of Power Tilt, wat voorheen alleen bij zwaardere motoren werd toegepast.

Door de nieuwe 2020 prijsstelling van de Yamaha portable range is een Yamaha portable nu nog bereikbaarder! Ga je in 2020 voor gemak, betrouwbaarheid en comfort? Bekijk de mogelijkheden op de website of kom kijken in de showroom bij ons uitgebreide dealernetwerk!

Meer informatie www.yamaha-motor.eu