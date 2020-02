Zeilschool Pean realiseert 12 vakantiehuisjes of ‘waterlodges’ op een bijzondere plek in Friesland

Persbericht

Akkrum-Nes (Frl) – Op de hoek tussen de Wijde Ee en de Graft realiseert zeilschool Pean 12 nieuwe waterlodges. Deze zullen voorjaar 2021 gereed zijn voor de verhuur aan particulieren en bedrijven. De verhuur van de waterlodges geschiedt onder de nieuwe naam ‘’Pean-buiten’’. Pean-buiten is ruim opgezet: grote huisjes, op royale kavels met veel privacy in een natuurlijk begroeide omgeving.

Aanleiding

De keuze voor waterlodges op het terrein direct naast de zeilschool is een lang gekoesterde wens vanwege de prachtige locatie. Na jaren van voorbereiding en intensief overleg met de gemeente kan Pean nu starten met een lang gewenst project. Al meer dan vijftig jaar organiseert zeilschool Pean zeilvakanties. Pean buiten is een waardevolle toevoeging daarop. ‘Vakanties in eigen land worden steeds populairder, dat merken we ook in Friesland. De combinatie van rust in de natuur en belevenissen aan en op het water is in trek. Daarom is dit een prachtige kans om ons aanbod te verbreden’, aldus Christophe Meijer, eigenaar van zeilschool Pean. De gemeente Heerenveen stimuleert de ontwikkeling van dergelijke vakantiemogelijkheden in haar gemeente. De locatie op de hoek van de Wijde Ee is hiervoor een uitstekende plek.

Voor wie?

De lodges vergroten het verblijfsaanbod van Pean voor vooral kleinere groepen. “We denken daarbij aan families die willen zeilen of een vakantie aan het water zoeken, deelnemers aan bedrijfsuitjes die een eigen kamer willen, mensen die niet op een groot uniform vakantiepark willen zitten, maar juist een bijzonder huisje in de natuur zoeken”, vertelt Christophe Meijer.

Zeilschool Pean heeft besloten om de verhuur van de nieuwe waterlodges onder de te brengen onder een eigen naam: “Pean-buiten’’. Zo wordt verwarring met de bekende zeilschoolkampen, accommodatie- en bootverhuur voorkomen. Natuurlijk kunnen gasten van Pean-buiten wel gebruik maken van de mogelijkheden die Pean biedt qua bootverhuur of maaltijdverzorging.

Ligging

Pean-buiten is ruim opgezet met kavels van gemiddeld 350m2. Alle lodges hebben een binnenruimte van 70m2 met een deels overdekt terras. Door de grote kavels en reeds bestaande begroeiing in het park genieten de gasten van een echt ‘eigen’ plekje in de natuur.

Natasja van den Bos: “De lodges krijgen ieder hun een eigen stijl, zowel van buiten als van binnen. De zon schijnt in je kamer en de koeien lopen voor het raam langs. Op de achtergrond zie je de zeilboten van de Wijde Ee. Als je wakker wordt met de net opgekomen zon je in slaapkamer met uitzicht over de Friese weilanden, weet je dat je echt vakantie hebt.”

Oplevering

Deze Pinksteren wordt het eerste huisje verhuurd en in de zomer van 2020 de tweede! De overige 12 lodges zijn in het voorjaar 2021 klaar.

Meer informatie op www.peanbuiten.nl