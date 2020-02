Nieuw werk van Willem Eerland op expositie in Zee- en Havenmuseum IJmuiden

IJmuiden – In het IJmuider Zee- en Havenmuseum de Visserijschool is tot half juni een expositie met het werk van Willem Eerland te zien. De opening werd verricht door Josien Damen. Nadat ze een scheepsbel had geluid bewonderde ze samen met de schilder en museumvoorzitter Cor Oudendijk de schilderijen.

Er hangen 43 werken van Eerland in het museum. De tentoonstelling is samengesteld door curator Wilhelmina Oostenrijk. Onderwerpen zijn vissersschepen, sloepen, sleepboten, reddingsboten, zeilschepen en passagiersschepen. Allemaal in de typisch, herkenbare stijl van de kunstenaar uit Nieuw-Lekkerland, die zoon van een sleepbootkapitein was en zelf gevaren heeft, onder meer bij Wijsmuller. Alles klopt, de schepen en hun bemanning komen tot leven, je hoort het water bijna tegen de boeg klotsen (binnenvaartkrant.nl, www.zeehavenmuseum.nl, www.tableau-maritimecards.nl)