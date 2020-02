Privé-boot huren om door Amsterdam te varen biedt een unieke belevenis van de grachten

Persbericht

Amsterdam – De lente is in aantocht en dat betekent dat er mooie dagen op komst zijn. Beraamt u een onvergetelijke activiteit om in het voorjaar te ondernemen? Een privé-boot huren is altijd een goed idee bijvoorbeeld voor het vieren van een bruiloft, jubileum of verjaardag. Maar ook zakelijke aangelegenheden zoals vergaderingen en bedrijfsfeesten, krijgen op het water extra cachet.

Amsterdam Boothuur beschikt over een gevarieerde vloot die volledig is ingericht op comfortabele en luxe vaartochten. De ervaren schippers varen hiermee langs vele mooie routes door de stad. Wilt u deze lente ook een privé-boot huren? Ervaar de uitgebreide mogelijkheden. Kiest u voor een open sloep of wilt u een salonboot huren in Amsterdam?

Unieke belevenis

Brengt u Amsterdam een bezoek samen met familie, vrienden of collega’s? Door een privé-boot te huren hebt u tijdens de vaartocht de vrije hand. U kunt een tocht door de Amsterdamse grachten bijvoorbeeld combineren met een bezoek aan een museum of afsluiten bij een gezellig café of restaurant. Amsterdam Boothuur biedt u tal van sprankelende arrangementen en kent alle mooie plekken van de stad. Ook helpen de medewerkers u graag als u zelf een leuk idee of verzoek heeft. Een privé boot huren met een professionele schipper biedt u tal van voordelen. U vaart langs allerlei bijzondere plekken van de hoofdstad waar u met een reguliere rondvaart niet snel komt. Amsterdam Boothuur beschikt bovendien over een vergunning voor het centrum van Amsterdam die het mogelijk maakt om overal te varen. Een rondvaart met een van de luxueuze sloepen of prachtige salonboten van Amsterdam Boothuur staat dus garant voor een unieke belevenis!.

Klassieke salonboten

Wilt u een salonboot huren in Amsterdam? De salonboten van Amsterdam Boothuur zijn stuk voor stuk luxe uitgerust en hebben een rijke historie. Deze klassieke salonboten zijn voorzien van fluisterstille elektrische motoren. Zo geniet uw gezelschap optimaal van de vaartocht. Ook beschikken de salonboten allemaal over riante zitruimtes en bieden ze ruim uitzicht op de omgeving.

Aan boord gaan staat gelijk aan royaal genieten. U hebt de keuze uit maar liefst drie verschillende boten. De Valerie is in 1930 gebouwd op een beroemde Amsterdamse scheepswerf. Deze salonboot is geschikt voor groepen tot negentien personen. ’s Zomers kunnen de ramen eruit en is de Valerie volledig open. Salonboot Marjet is gebouwd in 1929 en wordt getypeerd door het interieur in Amsterdamse school-stijl. Door de warme uitstraling van het houtwerk in combinatie met glas-in-lood, heerst in de salon van de Marjet een nostalgische sfeer.

Luxe open sloep

Ook een luxe open sloep is een goede suggestie. Aan boord heeft u vrij zicht en kunt u op plekken komen waar andere boten te groot voor zijn. Wilt u een sloep als privé-boot huren? Amsterdam Boothuur beschikt met de Haarlemmerpoort en de Willy over twee luxe open sloepen, voorzien van fluisterstille elektrische motoren. De voormalige reddingssloepen van ruim negen meter lang bieden beide plaats aan in totaal 32 personen. Ze staan garant voor perfecte rondvaarten door de

Amsterdamse grachten dankzij het fraaie uitzicht en de genoeglijke zitruimte. Bij welke salonboot of sloep stapt uw gezelschap deze lente aan boord?

