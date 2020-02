Beursmanager Irene Dros verlaat jachtbouw-vakbeurs METSTRADE voor ‘een nieuwe uitdaging’

Persbericht

Amsterdam – Na de meest succesvolle METSTRADE ooit neergezet te hebben, kiest Irene Dros, director METSTRADE van RAI Amsterdam, voor een nieuwe uitdaging. Onder haar leiding heeft de beurs in 18 jaar tijd een ongekende groei doorgemaakt. METSTRADE staat wereldwijd bekend als het belangrijkste ontmoetingspunt voor de jachtbouwindustrie. Waren er in 2001 nog 714 exposanten, in 2019 werden bijna 2.000 exposanten verwelkomd vanuit 53 landen. Het aantal bezoekers groeide de laatste, de 32ste editie, uit tot 26.984 bezoeken uit 122 landen.

“Na 18 jaar te hebben gewerkt voor de mooiste show ter wereld, METSTRADE, is het tijd om verder te kijken en een nieuwe uitdaging aan te gaan”, aldus Irene Dros. “Ik voel me vereerd dat ik bijna twee decennia lang aan deze prachtige vakbeurs heb mogen kunnen werken. Met enorm veel plezier en passie heb ik bijna 20 jaar van mijn carrière besteed aan het bouwen aan METSTRADE. Met een fantastisch team en professionals die mij allen hebben geïnspireerd om de lat bij elke editie weer hoger te leggen. Met gebundelde kennis, veel plezier, en gezamenlijke energie voor het product kun je bergen verzetten. Met een 8.7 bezoekerswaardering in 2019, kan ik met een trots gevoel terugkijken en mij vol richten op een nieuw avontuur. ”

Bas Dalm, Executive Vice President Exhibition & Sales RAI Amsterdam: “We zijn Irene zeer erkentelijk. Met haar tomeloze energie, passie en toewijding voor deze industrie heeft zij METSTRADE echt op de kaart gezet. Ze heeft een fantastisch netwerk opgebouwd en stakeholders van over de hele wereld bij elkaar gebracht. We wensen Irene veel succes met de volgende stap in haar carrière.“

Het METSTRADE team streeft er naar om deze groei en kwaliteit te continueren. Daartoe gaat RAI Amsterdam op zoek naar een waardige opvolger. Tot die tijd nemen Bas Dalm en Sarah Westdijk, Senior Exhibition Manager de honneurs waar, terwijl Eline Heemstra als Junior Exhibition Manager de contactpersoon voor de brancheverenigingen blijft.

METSTRADE is ‘s wereld grootste vakbeurs voor uitrusting, materialen en systemen voor de internationale pleziervaartindustrie. RAI Amsterdam organiseert het evenement in samenwerking met ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations). Doelgroep van de vakbeurs zijn jachtbouwers, scheepvaartarchitecten, reparatiewerven, distributeurs, dealers, groothandels, kapiteins jachthavenexploitanten en fabrikanten van uitrustingen van over de hele wereld. METSTRADE 2020 vindt plaats van 17 tot en met 19 november 2020 in RAI Amsterdam.

