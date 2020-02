De vijfde editie van de EOC-Traditionele Schepen Beurs op Willemsoord wordt dit jaar twee keer zo groot.

Den Helder – De eerste lustrumviering, van 13 tot en met 5 november, kent immers een verdubbeling van het vloeroppervlak. Naast de voormalige mastenloods, die tijdens de eerste vier edities als beurshal dienst heeft gedaan, wordt nu ook de Stadshal van theater De Kampanje bij het evenement betrokken.

Omdat de vakbeurs sinds de start in 2016 steeds verder in omvang is toegenomen, is er voor de vijfde editie van de beurs voor gekozen om alle standhouders in de Stadshal onder te brengen. Een monumentaal gebouw uit 1916 waarin vroeger de bankwerkerij van Rijkswerf Willemsoord was gevestigd. Rondom deze hal bevinden zich diverse vergaderzalen en een restaurant die alle deel uitmaken van De Kampanje.

In de voormalige mastenmakersloods uit 1825 (Gebouw 66) zal zowel op zaterdag 9 als zondag 11 november een historische scheepsmarkt worden gehouden. In dit monumentale gebouw zullen ook boten en foodtrucks worden opgesteld. (NHD, www.traditioneleschepenbeurs.nl, www.dutchwoodenboatfestival.nl)