Zeiler Francis Joyon verbetert met trimaran IDEC Sport het ‘Thee Route Record’ tussen Hong Kong en Londen met vier dagen

Londen – De Franse zeiler Francis Joyon heeft vanochtend met een vierkoppige bemanning op de maxi trimaran IDEC Sport het zogenaamde ‘Thee Route Record’ tussen Hong Kong en Londen verpulverd.



IDEC Sport passeert woensdagochtend even over half acht (MET) de finishlijn onder de Queen Elizabeth II brug in Londen

Met iets minder dan 32-zeildagen was hij vier dagen en drie uur sneller dan het vorige record, dat sinds 2018 op naam stond van de Italiaanse zeiler Giovanni Soldini met het 70-voets zeiljacht ‘Maserati’. Het is het zoveelste record van de drievoudige winnaar van de Route du Rhum. (Nauticlink, Ouest France, www.idecsport.com)