Een onbewoond eiland beheren met je boot en daarvoor betaald krijgen? Bij Harderwijk kan het!

Harderwijk – Altijd al op een onbewoond eiland willen wonen? Eigenaar ‘Gastvrije Randmeren’ van het eiland De Biezen in het Wolderwijd, tussen Harderwijk en Zeewolde, zoekt een eilandbeheerder.

,,Liefst al vanaf de start van het komende vaarseizoen,’’ zegt directeur Rita Braam van Coöperatie Gastvrije Randmeren, die vijftien eilanden beheert en onderhoudt in de Randmeren tussen Almere en Kampen.

Op negen van die eilanden wonen in het zomerseizoen, dus vanaf pasen tot 15 oktober, beheerders. Meestal zijn dat senioren die het leuk vinden om in de natuur te werken en te leven. Ze overnachten in hun eigen boot bij het eiland. Daar onderhouden ze de natuur, de steigers en de voorzieningen en ze halen liggeld op bij bezoekers die er na 16.00 uur liggen. (deStentor, www.gastvrijerandmeren.nl)