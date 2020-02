Tot 10 maart kunt u de beste doublehanded en solozeilers nomineren voor de Shorthanded Awards 2019

Scheveningen – Op zaterdag 28 maart worden de Shorthanded Awards 2019 uitgereikt. Het doel van de Shorthanded Awards is het belonen van de prestaties van duo en solo bemande jachten op wedstrijdzeilgebied. Er zijn twee awards te verdelen, de Doublehanded Award gaat naar de Nederlandse boot, persoon, eigenaar, of bemanning die een bijzondere prestatie heeft geleverd in het Doublehanded circuit. De Henk Bezemer Trofee, eerder bekend als de Solo Challenge Award, wordt uitgereikt voor de meest bijzondere solo prestatie.

Tot en met 10 maart is het mogelijk kandidaten te nomineren voor de beide awards via de site van de Noordzee Club. Na 10 maart kiest de jury drie nominaties per award, hieruit wordt op 28 maart vervolgens de winnaar gekozen. (Zeilen, Noordzee Club – Shorthanded Awards)