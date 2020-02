Vanclaes fabrikant RVS boottrailers, custom boottrailers, havenmateriaal en dinghy trolleys op HISWA RAI 2020

Persbericht

Alphen aan den Rijn – Nog een paar weekjes geduld, en dan doet de Vanclaes (on the) road show zijn hometown beurs in Amsterdam aan! Na een knallend begin dit jaar, met de aftrap in Düsseldorf, ging het in een razend tempo door naar Gent, daarna een kort flitsbezoek aan Helsinki en vervolgens naar Zagreb. Deze maand volgt nog de primeur voor Vanclaes in Hongarije tijdens de Budapest Boat Show. Kort gezegd, het tempo zit er ook dit jaar weer lekker in bij Vanclaes en daarmee wordt het unieke merk uit Alphen aan den Rijn nog steeds populairder in heel Europa.

“De HISWA 2020 boot show wordt een absoluut feestje voor Vanclaes”, aldus Stian Duijvelaar, directeur en eigenaar van Vanclaes. “We hebben er super veel zin in en we hebben weer heel veel nieuws te vertellen en te laten zien aan zowel onze zeer gewaardeerde eindklanten als onze dealers en partners. Dus zeker dit jaar naar de Amsterdam RAI komen en een bezoekje brengen aan de Vanclaes stand!”

Naast de promo tour langs alle boot shows, heeft Vanclaes ook begin dit jaar haar nieuwe website gelanceerd. Daarmee wordt het voor iedereen nu nog gemakkelijker gemaakt om snel en eenvoudig de juiste boottrailer te vinden. Via een simpel te bedienen Trailer Finder kom je snel bij de juiste trailer uit die je vervolgens ook nog eens eenvoudig kunt aankleden met alle – precies bij dat model boottrailer passende – opties en accessoires. De juiste Vanclaes boottrailer vinden en configureren, als offerte opslaan of meteen bestellen, was nog nooit zo simpel en doeltreffend en daarmee is Vanclaes nu ook online verrassend, vernieuwend en innovatief.

Meer informatie www.vanclaes.com