Stichting Behoud Hoogaars krijgt eigen stek in binnenhaven Vlissingen

VLISSINGEN – De vrijwilligers van Stichting Behoud Hoogaars (SBH) wacht een drukke zomer. Niet alleen verzorgen ze dan rondvaarten op het Veerse Meer, die naast plezier, geld opleveren voor het doel van de stichting, ook moeten de vrijwilligers dan hun nieuwe loods klaarstomen voor het onderhoud van de schepen. Na jaren op verschillende locaties te gast geweest te zijn, krijgt Stichting Behoud Hoogaars nu een eigen stek, in de Vlissingse binnenhaven.

“We wisten dat ons onderkomen in de Machinefabriek op het Scheldeterrein dit jaar echt eindig was en we hebben de afgelopen twee jaar naar verhuisopties gekeken”, vertelt bestuurslid Carel Flipse van Stichting Behoud Hoogaars. “Helaas waren er geen mogelijkheden meer om ergens te gast te zijn, dus bouwen we nu voor het eerst een loods voor onszelf”, vertelt Flipse. De stichting is in 1990 opgericht en zet zich in voor het instandhouden van het varend Zeeuws cultureel erfgoed. (Zeelandnet, www.hoogaars.nl)