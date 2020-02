Endures rapport praktijktest milieuvriendelijke alternatieve antifoulings: weinig verschil in werking, wel in makkelijk schoonmaken

Haarlem – Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben MilieuCentraal, HISWA Vereniging en Waterrecreatie Nederland in 2019 een praktijktest gehouden met milieuvriendelijke alternatieve antifoulings. Recentelijk zijn de resultaten van deze test bekendgemaakt. Aanleiding voor dit onderzoek was een congres over antifouling in oktober 2018 in Rotterdam. Toen bleek dat er veel vooroordelen bestaan over milieuvriendelijke alternatieve antifoulings. (Zeilen, Waterrecreatie Nederland, compleet Endures-rapport)