Vijf Friese tjotters in april naar festival Escale à Sète aan Franse Middellandse Zee

HEEG – Vier tjotters van de Stichting Friese Tjottervloot in Heeg doen van 7 tot en met 13 april mee aan groot maritiem festival met honderden traditionele schepen en Tall Ships in het havenstadje Sète aan de Zuid-Franse kust. Nederland is gastland dit jaar en daarmee staan Nederlandse traditionele schepen en ambachten extra in het zonnetje.

In oktober zijn al vijf grote traditionele schepen vertrokken over rivieren en kanalen naar Sète. De tjotters van de Stichting Friese Tjottervloot vertrekken kort voor het feestelijk evenement over de weg naar Zuid-Frankrijk. Een vijfde tjotter, in particulier bezit, wordt dan meteen meegenomen. (Sneeker Nieuwsblad, www.friesetjottervloot.nl, Escale à Sète)