Buitenboordmotoren gestolen uit boten in de jachthaven van Stavenisse

STAVENISSE – In de nacht van zaterdag op zondag is er in de jachthaven van Stavenisse ingebroken bij diverse boten. Volgens de politie zijn er onder andere buitenboordmotoren gestolen.

De havenmeester van de jachthaven aan de Spuihaven heeft via Facebook een oproep gedaan aan booteigenaren om, ondanks de storm, te komen controleren of er is ingebroken. Het is niet bekend bij hoeveel boten er precies is ingebroken. Of er meer dan alleen buitenboordmotoren gestolen zijn is eveneens onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek en roept getuigen op om zich te melden via 0900-8844. (HVZeeland)