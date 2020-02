Torqeedo start buitenboordmotoren-actie elektrisch varen met € 800 bonus bij inruilen oude benzinemotor

Persbericht

Heeg – Om de overstap naar elektrisch varen makkelijker en betaalbaarder te maken, kunnen watersporters hun oude benzinemotor nu extra voordelig inruilen. Bij de Torqeedo dealer ontvangt u, afhankelijk van welke Torqeedo motor u aanschaft, een extra inruilbonus van € 250 tot € 800 per motor. Het gaat om Torqeedo motoren tussen de 1 en 4 kW, die benzinemotoren vervangen tussen de 3 en zo’n 10 PK.

Overstappen is eenvoudig, want u kunt een keuze maken uit verschillende complete sets. Deze bestaan uit een Torqeedo motor mét de benodigde accu’s, lader en bekabeling. De dealer kan u adviseren over de juiste set voor uw boot, afhankelijk van het benodigde vermogen en de gewenste vaartijd. Ook kan hij de set desgewenst voor u in- of opbouwen.

De actie loopt tot en met 31 maart. Alle informatie is te vinden op elektrischvaren.nu. Daar zijn ook de deelnemende dealers te vinden.

Meer informatie www.elektrischvaren.nu