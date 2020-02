Vermoeide Franse sterzeiler François Gabart geeft het roer even over aan zeilmaat Bidégorry

Parijs – De oogappel van de Franse zeilsport François Gabart doet even een stapje terug. Hij geeft het roer van zijn trimaran MACIF in de voor begin mei op het programma staande Transat CIC Brest-Charleston (ex-OSTAR) over aan Pascal Bidégorry, navigator op de Dongfeng in de laatste Volvo Ocean Race.

Gabart: “Ik merk op m’n 36-ste dat ik minder snel recupereer dan vroeger. De race Brest Atlantiques in december was behoorlijk uitputtend, na de jaarwisseling kreeg ik twijfels of ik er in mei wel weer helemaal voor kon gaan. Met dit soort racemachines kan de kleinste vergissing fataal zijn…”

Het is niet zo verwonderlijk dat de Franse topper van het oceaanzeilen na al zijn successen er nu blijk van geeft ‘ook mens’ te zijn. Naast zijn zware wedstrijdprogramma, is hij vader van drie dochters, en staat hij aan het hoofd van ‘Mer Concept’ met vijftig werknemers. Dit bedrijf zorgt voor zijn boten, de IMOCA ‘Apivia’ van de zeiler Charlie Dalin in de komende Vendée Globe en bouwt last but not least ook zijn volgende Ultim trimaran, die begin 2021 klaar moet zijn. (Nauticlink, Ouest France, www.francoisgabart.com)