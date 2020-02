Zeilwereld is een nieuwe site bedoeld voor werkelijk alle type zeilers

Persbericht

Loosdrecht – Zeilwereld.nl, een nieuw platform met informatie en nieuws over toerzeilen, wedstrijdzeilen, verslagen van zeilers die onderweg zijn, video’s en podcasts is vanaf nu online. Op Zeilwereld.nl kruip je in de huid van de zeiler en ontdek je wat hem/haar motiveert. De zeilsport in de breedste zin van het woord komt aan bod. Alle zeilers, zowel jong en oud, toerzeiler en wedstrijdzeiler, vinden er relevante artikelen over zijn of haar passie.

Het laatste jaar is er op het gebied van magazines, zowel in print als online, het een en ander verloren gegaan aan gerenommeerde titels voor de water- en zeilsport. De initiatiefnemers van Zeilwereld vonden elkaar in hun passie voor zeilen en media. Riemer Witteveen, gedreven zeiler en oud redacteur van het blad Zeilen, Herco Tibboel, mediaman in hart en nieren en fanatiek toerzeiler, Anke Haadsma freelance communicatiespecialist in de zeilsport en tevens gepassioneerd wedstrijdzeiler in kleine en grotere boten en Paul Pekelharing, salesman voor onder andere de watersportmedia (Zilt Magazine en Spiegel der Zeilvaart) en in zijn jeugd actief op de catamaran. De redactie vult elkaar aan op verschillende gebieden van de zeilsport om zo alle facetten van de zeilsport te bedienen.

Het platform bestaat uit een website met de gebruikelijke social media en een twee-wekelijkse nieuwsbrief. De lezer vindt hier straks een uitgebreid aanbod van boottesten met nieuwe en tweedehands boten, productreviews, leuke video’s, podcasts, boekbesprekingen, evenementen en handige tips en ideeën van medezeilers. In de tweewekelijkse nieuwsbrief vinden abonnees een greep uit het brede aanbod artikelen terug. De redactie van Zeilwereld is ambitieus en het platform ‘the place to be’ te laten worden voor zeilminnend Nederland en Vlaanderen.

Zeilwereld focust zich op het zeilen, de zeilers en de producten. Andere media richten zich al veelvuldig op het laatste zeilnieuws, maar bij Zeilwereld staan achtergrondartikelen, meeslepende verhalen, producten en human interest centraal. Wel houdt de redactie de lezer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op zeilgebied en delen ze lezenswaardige artikelen uit andere media in de rubriek ‘Actueel’. Bij Zeilwereld blijft de zeiler zo op de hoogte van wat er in de zeilwereld speelt.

Vaste rubrieken

Een van de rubrieken die regelmatig terugkomt op de website en in de tweewekelijkse nieuwsbrief is ‘Jouw verhaal’. Hierbij komen zeilers aan het woord die een mooi verhaal hebben. Of je nu op een bijzondere bestemming hebt gevaren, aan een gave wedstrijd hebt meegedaan of misschien wel je eigen boot aan het bouwen of verbouwen bent. Iedereen kan zijn verhaal insturen en op die manier delen met de rest van Nederland. Marion Ermers is hierin voorop gegaan met haar belevenissen op de Zwarte Zee.

Zelf is de redactie van Zeilwereld ook op de steiger en op het water te vinden. Hier ontmoeten ze veel zeilers met gave boten en verhalen over bijzondere bestemmingen. In de rubriek ‘In de spotlight’, vragen ze die zeilers de hemd van het lijf over hun boot, dromen en tips voor andere zeilers. Zo spraken ze al met Liselotte Goddijn en Machiel Hermans die momenteel in de Caraïben zeilen.

Meer informatie www.zeilwereld.nl