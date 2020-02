De bijzondere permanente bewoner van de jachthaven van Vlieland alias de ‘pierenwipper’

Vlieland – Wie ooit met z’n boot in de haven van Vlieland heeft gelegen, moet ‘m wel eens gezien hebben: Jan Soek. Een beetje woeste verschijning op een even woest en roestig schip. “De getijden zijn mijn baas, en ik heb hem nog nooit horen schelden. Het contract is simpel. Als je niet komt, dan krijg je ook niks. Wil je ontslag? Dan moet je dat zelf nemen.” Jan Soek (1941) leeft al sinds jaar en dag met de getijden. In de haven van Vlieland ligt zijn scheepje Regina. Elke beroepsvisser die pieren nodig heeft voor een goede vangst, weet dat die vanaf de steiger alleen maar even “Hee Jan!” hoeft te roepen. Dan gaat het zeildoek, dat als deur dient, opzij en steekt de pierenwipper zijn hoofd naar buiten. (vlieland.net)