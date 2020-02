Watersportvereniging Delfzijl getroffen door uitgesteld baggeren vanwege strenge PFAS-normen

Delfzijl – De problemen rond de PFAS-normen treffen ook watersportvereniging Abel Tasman in Delfzijl. De haven van de vereniging wordt pas volgende maand uitgebaggerd, vier maanden later dan gepland. Tijdens deze werkzaamheden kunnen er veel minder boten liggen, waardoor de vereniging inkomsten misloopt. Net nu het vaarseizoen begint.

Het baggeren zou eigenlijk al in november plaatsvinden, maar toen werd de PFAS-norm een stuk strenger. PFAS, een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk en vervuilend kunnen zijn, zitten ook in de waterbodem. Door de scherpe norm kon de aannemer niet baggeren. Het baggeren van de haven begint op 9 maart, terwijl juist dan de plezierjachten weer te water gaan. De vereniging is daarom druk op zoek naar alternatieve locaties om de boten tijdelijk neer te leggen. (RTVNoord, Motorbootvereniging Abel Tasman)