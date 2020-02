Andere indeling internationale vakbeurs voor jachtbouw METSTRADE 2020 in de RAI belooft ‘nog groter’

Persbericht

Amsterdam – METSTRADE is in de afgelopen tien jaar sterk gegroeid en trok elk jaar meer exposanten en bezoekers. De organisatoren van METSTRADE hebben nu de ambitieuze plannen bekendgemaakt voor 2020 en de jaren daarna. Zo wordt Hal 5 van RAI Amsterdam sterk uitgebreid, worden de paviljoens anders ingedeeld om verdere groei mogelijk te maken en komen er enkele slimme oplossingen om te netwerken en kennis te delen. METSTRADE 2020 vindt plaats van 17 t/m 19 november.

Met nog tien maanden te gaan is driekwart van de beursvloer al gevuld. Daarmee bevestigt de METSTRADE Show zijn unieke rol als de jaarlijkse ontmoetingsplek voor de scheepvaartindustrie.

METSTRADE 2019 telde 26.984 bezoeken van 17.792 unieke bezoekers uit 115 landen en 1.670 exposanten. Desalniettemin zitten de altijd innoverende organisatoren niet stil. Achter de schermen wordt hard doorgewerkt om te zorgen dat de beurs zijn middelen ten volle benut en de komende tien jaar blijft groeien, zonder in te boeten op de kwaliteit waar het evenement om bekendstaat.

“Een van de belangrijkste elementen is de RAI Amsterdam zelf”, zegt Sarah Westdijk, Exhibition Manager van de METSTRADE Show. “De faciliteiten van deze fantastische locatie worden voortdurend vernieuwd. Zo wordt op dit moment Hal 5 uitgebreid en worden er nieuwe terrassen aangelegd. De verbouwing zal op tijd worden afgerond voor de METSTRADE Show 2020, zodat de RAI Amsterdam nog meer mogelijkheden biedt om andere spelers uit de branche te ontmoeten. Verder zorgen we ervoor dat er high-end softwaretechnologieën beschikbaar zijn om te netwerken.”

Een andere belangrijke kracht van METSTRADE is de slimme manier waarop de beurs is ingedeeld. Dit zorgt ervoor dat er specifieke groepen kunnen worden gecreëerd en maakt verdere groei mogelijk. “Het is cruciaal dat we de unieke B2B-sfeer behouden waarbij de kwaliteit van de exposanten belangrijker is dan de grootte van de stands”, aldus Westdijk. “Ook vinden we het belangrijk om innovatie te stimuleren, zodat METSTRADE vernieuwend en relevant blijft voor alle bezoekers. Voor de ontwikkeling van de nieuwe indeling voor 2020 is door de organisatoren in uitstekende sfeer samengewerkt met partners, adviesraden en deelnemers. De nieuwe indeling zorgt ervoor dat meer exposanten hun stand kunnen opzetten in de hal of het paviljoen van hun keuze en biedt meer mogelijkheden om mensen te ontmoeten en nieuwe dingen te leren.”

De belangrijkste veranderingen op een rijtje:

Het Construction Material Pavilion wordt verplaatst naar een groter gedeelte in Hal 12, waar de populaire MaterialDistrict-presentatie een centrale plaats krijgt met een extra zitgedeelte.

Het Marina & Yard Pavilion verhuist naar de nieuwe uitbreiding van Hal 5 en krijgt daar een eigen gezicht en de ruimte om door te groeien.

Het Nationale Paviljoen van de VS en dat van Canada gaan naar Hal 5 en Hal 1 om tegemoet te komen aan de wens van de exposanten om hun aanwezigheid op de METSTRADE Show ten volle te benutten.

De Scandinavische Nationale Paviljoens (Zweden, Finland, Noorwegen en Denemarken) komen naast elkaar op een centrale plek in Hal 7.

Het I-nnovationLAB en het E-nnovationLAB worden samengevoegd en verhuizen naar het Elicium Centre, het hart van de METSTRADE Show. De duidelijke synergieën van beide labs kunnen door de samenvoeging maximaal worden benut. De twee concepten houden hun eigen identiteit met elk hun eigen podium.

De lounge van het Amtrium wordt een nieuwe netwerkruimte met catering in een inspirerende zakelijke omgeving. Samen met enkele kleinere aanpassingen bieden deze grote veranderingen talloze nieuwe mogelijkheden voor een nieuw hoofdstuk in de succesvolle geschiedenis van de METSTRADE Show.

Over METSTRADE

METSTRADE is ’s werelds grootste vakbeurs voor uitrustingen, materialen en systemen voor de internationale pleziervaartindustrie. Het evenement wordt georganiseerd door RAI Amsterdam, in samenwerking met de ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations). Doelgroep van de vakbeurs zijn jachtbouwers, scheepvaartarchitecten, reparatiewerven, distributeurs, dealers, groothandels, kapiteins, jachthavenexploitanten en producenten van uitrustingen van over de hele wereld. METSTRADE 2020 vindt plaats van 17 t/m 19 november 2020 in RAI Amsterdam.

