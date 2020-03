Organisator Golden Globe Race presenteert tijdens HISWA grootse plannen met oceaanwaardig bootje van 300 euro voor zelfbouwers: de Mini Class 580

Amsterdam – Don McIntyre, organisator van de Golden Globe Race, onderneemt een nieuw opzienbarend initiatief en start dit tijdens de komende HISWA. Op zaterdag 14 maart presenteert hij via een livestream verbinding de nieuwe Mini Class 580 (dus nog kleiner dan de Mini 650). Dit moet een vooral goedkoop multiplex bootje worden, dat voor zo’n 300,00 euro door zelfbouwers in elkaar is te zetten. In november 2021 start vanuit Portugal de eerste Solo 5.80 Transat, en in 2024 staat een wereldomzeiling in etappes op het programma van zijn McIntyre Adventure organisatie.

De eerste Mini Class 580 wordt op dit moment in Polen gebouwd en moet eind juni vaarklaar zijn. En McIntyre, van oorsprong zelf een oceaanzeiler, wil met ‘romp nummer één’ volgend jaar ook zelf deelnemen aan de eerste 5.80 Transat. Het ontwerp voorziet in een deelbare mast en eenvoudig afneembare kiel en roer zodat je de boot ‘simpel in een 20 voets container schuift, of per trailer achter een personenauto vervoert…‘ (Nauticlink, www.classmini580.com)