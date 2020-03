Holterman Shipyard belooft voor 2021 een 32 meter stalen superjacht met aluminium opbouw onder de naam X-Treme Yachts

Persbericht

Meppel – De gerenommeerde jachtwerf Holterman Shipyard pakt uit met zijn nieuwste ontwerp: de 32 meter lange X-Treme X-105. De X-105 is een uniek stalen superjacht met aluminium opbouw met een zeer royaal ‘beach’ achterdek en flybridge.

De X-105 is voorzien van de nieuwste technische ontwikkelingen zoals een wet launch system. Dit systeem is geschikt voor een RIB tot 10m met daarin een geïntegreerd 5m lang zwembad met aanpasbare diepte door middel van een beweegbare bodem.

Midscheeps bevindt zich een garage met aan weerszijden neerklapbare deuren. De garage biedt voldoende ruimte aan meerdere waterspeeltjes zoals onder andere twee jetski’s en een RIB tot 3,45m.

Voor optimale bedrijfszekerheid zijn alle essentiële technische systemen dubbel uitgevoerd, zoals: boegschroeven, hekschroeven, stabilisatoren en watermakers. Door de twee stuurbare straalbuizen is het schip niet alleen stil, maar ook zeer wendbaar.

Het buitendek gaat nagenoeg naadloos over in de ruime salon met daarin een goed geoutilleerde en ruime galley. Op hetzelfde niveau bevindt zich voor in het schip de eigenaars hut met ensuite sanitaire voorzieningen. Op het onderdek zijn de 4 tweepersoons gastenverblijven ondergebracht met elk met elk ensuite sanitaire voorzieningen. Tevens bevindt zich op dit dek de crewroom met twee tweepersoonshutten waarvan één met stapelbed.

De stuurhut heeft een open verbinding met de salon en bevindt zich op split level niveau boven de eigenaarscabine. Het stoere exterieur en stijlvolle interieur zorgen voor een exclusieve ervaring passend bij een jacht van dit kaliber.

Verwachte oplevering eerste X-105 is in juli 2021

Tech info

Hoofdafmetingen

Lengte: 32,65 meter

Breedte: 7,84 meter

Diepte: 1,85 meter

Gross Tonnage: 198,5 ton

Gebouwd onder: REG LYC Part A

Volvo D16MH motoren

2x 551/750 Kw/PK

Kruissnelheid: 10 kn.

Max. snelheid: 15 kn.

Range bij kruissnelheid: 2400 nm.

Tanks

19000 liter diesel

2100 liter water

2000 liter grijswater

Designer: Bernd Weel

Naval architect: Diana Yacht Design

Interieur design: Trimm Design

Meer informatie www.holtermanshipyard.nl en www.x-tremeyachts.com