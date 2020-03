Aanvaring tussen twee zeiljachten: Over ‘bij iemand binnenvaren’ gesproken….

Miami (VS) – Tijdens een wedstrijd tussen zeiljachten van het type Etchells in Miami zijn twee boten met elkaar in aanvaring gekomen. Op de video zie je hoe een over stuurboord varende boot z’n neus onder de giek door ├│ver (geluk bij een ongeluk) de kuip van de andere boot schuift. Zonder de bemanning te raken. Uit het geluid kun je de kracht van de klap afleiden… Gelukkig dus geen gewonden en meer schrik, dan schade.



Credits: Shaun Frohlich

