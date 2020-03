Joe Whitworth uit Manchester overwintert gratis op z’n motorboot in de passantenhaven van Vianen

VIANEN – In passantenhaven Blankenborch in Vianen moeten mensen die aanleggen met hun boot binnenkort waarschijnlijk liggeld betalen. Nu is stroom en water daar nog gratis. Dat heeft ervoor gezorgd dat er één man is die er al maanden prinsheerlijk ligt met zijn bootje.

Je kunt stellen dat Joe Whitworth uit Manchester overwintert in de haven. Hij woont op zijn boot, een bescheiden exemplaar dat maar moeilijk netjes te houden is. Op de grond staat een kacheltje, dat het in de winter binnen ‘aangenaam warm’ maakt.

Achter de bank, die Joe iedere avond opklapt tot bed, staan twee gitaren. Er ligt een dwarsfluit op tafel en ergens moet nog een klarinet liggen. Stapels platen en cd’s vullen de spaarzame ruimte in de houten kastjes: Diana Ross, Tom Waits. Je kunt zien dat hier een muzikant woont.(RTVUtrecht)