Niet langer alléén radio op lichtschip Harlingen, straks ook vergaderlocatie: Open Dag op 7 maart

Harlingen – Het rode vuurtorentje met daarnaast de veertig meter hoge zendmast op de boot in de Harlinger haven zijn morgen van dichtbij te zien, op de open dag van het radiolichtschip Jenni Baynton.

In de kleine eetkamer – of beter: in de mess room –op het lichtschip klinkt zo nu en dan een maritieme kreet uit de groene marifoon die nog uit de jaren zeventig stamt. Een beetje licht valt vanuit de ronde bootraampjes met zwaarmetalen omlijsting op de vier mannen die er hun koffie drinken in oranje en blauwe overalls. Kledingstukken die, verrijkt met witte verfstrepen en roestvlekken, de noeste arbeid aan het vaartuig van de afgelopen jaren verraden.

Druk zijn de mannen nu vooral met praktische zaken: opruimen, informatiepapieren in plastic mapjes schuiven en een route uitzetten die de gasten door de smalle gangetjes van het zeventig jaar oude schip leiden. Morgen organiseren de vrijwilligers van stichting Vrienden van het Lichtschip een open dag tussen tien en vijf uur als startschot van het multifunctioneel centrum dat op het schip moet komen. (Friesch Dagblad, Radio Lichtschip, www.radioseagull.com)