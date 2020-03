Muider ‘Vlaggetjesdag’ op 13 april Tweede Paasdag 2020 gaat niet door vanwege risico corona-virus

MUIDEN – De organisatie van Vlaggetjesdag heeft besloten om dit jaar geen feest te vieren. “We hebben als organisatie besloten om er dit jaar een streep door te zetten”, zegt Ruurd Kleuver.

Het nautisch feestje stond gepland voor maandag 13 april 2020. Kleuver vertelt dat de verwachting is dat het coronavirus over een maand op z’n hoogtepunt is. “Wij willen niet het risico nemen dat we dan alsnog Vlaggetjesdag moeten afblazen. Nu was het moment om de beslissing te nemen omdat we nu alles moeten regelen met de komst van de boten en de zangkoren. We kunnen het ons als kleine organisatie financieel niet permitteren het besluit uit te stellen”, zegt hij. (www.bussumsnieuws.nl, www.vlaggetjesdagmuiden.nl)