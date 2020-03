HISWA RAI opent met productwinnaars Cortex V1 Marifoon AIS transponder en RAKE zwembroek met waterdichte broekzak

Persbericht

Amsterdam – Vanmorgen vond de feestelijke opening plaats van de 65e editie van de HISWA Amsterdam Boat Show. Dit jaar was de eer aan wereldkampioen windsurfen Kiran Badloe om de beurs officieel te openen. Het luiden van de bel betekent, naast de opening van HISWA, tevens de aftrap van het nieuwe watersportseizoen. Tijdens de opening werden ook de winnaars van HISWA Hebbeding en Product van het Jaar bekend gemaakt. Nominaties en winnaars van de prijzen zijn in HISWA Future alle dagen te bewonderen. HISWA Mainstage zal op 14 maart as het decor zijn van de lancering van een nieuwe eenheidsklasse, de Class Mini 5.80. De klasse richt zich op alle zeilers, jong en oud, die ervan dromen de oceanen te bevaren in handzame, betaalbare en zelfgebouwde oceaanwaardige jachten. De HISWA Amsterdam Boat Show vindt van 11 t/m 15 maart plaats in RAI Amsterdam.

Luiden scheepsbel

De HISWA wordt traditioneel geopend met het luiden van de scheepsbel. Dit jaar was het de eer aan Kiran Badloe, wereldkampioen RS:X windsurfklasse om de gong te luiden.

Winnaars HISWA Hebbeding en Product van het Jaar

In aanloop naar HISWA 2020 zijn door de onafhankelijke vakjury’s de genomineerden voor het Product van het jaar én de ‘musthaves’ voor op het water, de HISWA Hebbeding bekendgemaakt. Vandaag, tijdens de opening zijn de winnaars bekend gemaakt:

Winnaar HISWA Product van het jaar:

Cortex V1 Marifoon AIS transponder van Technautic

De jury: “De Cortex V1 Marifoon is een slimme integratie van diverse communicatiemiddelen in één kastje. Gemak en veiligheid in één.”

RAKE Zwembroek met waterdichte broekzak

De jury: “RAKE heeft een leuk en mooi design met de garantie van een waterdichte broekzak. Zeer handig op, en natuurlijk in, het water.”

De genomineerde producten voor Hebbeding 2020 en Product van het Jaar zijn van woensdag 11 t/m zondag 15 maart in HISWA Future te bewonderen.

HISWA Future

Naast de nominaties voor HISWA Hebbeding en Product van het Jaar is er in dit paviljoen aandacht voor elektrisch varen, zijn er twee Solar boten aanwezig alsook wordt er aandacht besteed aan zonne-energie. Zo is onder andere Besla aanwezig met hun Elektrosloep Besla 715 en is 10XL van de partij met hun 6-meter lange 3D-geprinte boot, ontworpen vanuit een circulaire gedachte.

Meer primeurs

Uiteraard zijn er tijdens HISWA diverse internationale en nationale primeurs te bewonderen. In de categorie wereldprimeurs: Antaris showt de Antaris X. Enkhuizen Sloep lanceert de Evolution 6 en Bootcenter Wilnis brengt Nappassion. In de categorie Nederlandse primeurs, o.a. Saffier presenteert de Saffier SE Leisure, Domani Yachts komt met de Chaseboat E32, Alumax brengt TheNext electro en USafe presenteert een op afstand bestuurbare reddingsboei.

En ook..

Op zaterdag 14 maart om 14:00 zal op de HISWA Mainstage een nieuwe, internationale eenheidsklasse gelanceerd worden; de ClassMini 5.80. De organisator van de Golden Globe Race en de Ocean Globe Race, Don McIntyre zal – via livestream – de plannen toelichten. De eerste wedstrijd staat gepland voor november 2021. Solozeilers varen dan vanaf Portugal naar de overkant van de Atlantische Oceaan. Het is de opmaat naar de Mini Globe Race in 2024, waarbij solozeilers in zes etappes rond de wereld zeilen. De klasse richt zich op alle zeilers, jong en oud, die ervan dromen de oceanen te bevaren in handzame, betaalbare en zelfgebouwde oceaanwaardige jachten. Verdere details rondom de nieuwe internationale eenheidsklasse komen tijdens de lancering aan bod.

Meer informatie www.hiswarai.nl