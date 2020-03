IJmuiden – Voor het reddingwerk op het water is het van het grootste belang dat de reddingstations inzetbaar blijven met voldoende bemanningsleden voor de reddingboten. Daarom hebben wij alle activiteiten geannuleerd, waarbij vrijwilligers samen komen met elkaar of met anderen, zoals op Reddingbootdag.

Wij onderzoeken nog of de open dag na de zomer alsnog gehouden kan worden. We communiceren daarover via de website, nieuwsbrieven en het donateursblad De Reddingboot.

Meer informatie www.knrm.nl