WASPIK – In de jachthaven van Waspik is maandagochtend een boot gezonken. De brandweer werd gealarmeerd maar kon ter plekke niets meer doen. De boot is grotendeels gezonken.

Aan wal hangt een sterke dieselgeur. Ook is er een grote vlek rondom de boot te zien. Voor zover bekend zat er niemand op de boot toen hij begon te zinken. Hoe het heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. (foto op BN/deStem)