Ook vertrekkers in Panama ontsnappen niet aan corona-maatregelen overheid

Panama – Ze hadden net voor weken proviand ingeslagen toen het noodlot toesloeg. De oud-Hellendoornse Mariska Woertman is samen met haar gezin met hun zeilboot De Zouterik gestrand in Panama Stad. En ook hier was het gevreesde coronavirus dat roet in het eten gooide. “We voelen ons net de Ark van Noach.”

Ze zijn al zo’n twee jaar bezig met een wereldreis. De oud-Hellendoornse Mariska Woertman (45), echtgenoot Tjaart (51) en hun kinderen Linde (13) en Berber (4). Ze stonden juist op het punt te beginnen aan het spannendste en mooiste gedeelte van hun enerverende trip. Ze zouden een maand lang onafgebroken over de Grote Oceaan varen. Het gezin was helemaal klaar voor de passage toen de autoriteiten ineens alle schepen voor anker legden.

De chaos regeert

“We mogen het land niet meer uit”, vertelt Mariska. Ze hebben nog een poging gedaan via het immigratiebureau, maar ook dat bleek vergeefse moeite. De chaos regeert momenteel. “We zijn intussen met veel zeilers. Ook hebben we de Nederlandse ambassade al geconsulteerd.” (RTVOost, www.zouterik.com, en nog meer COVID19-gevolgen voor zeilers)